IL: Santahaminan varusmiehillä on todettu jänisruttoa Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.

Jaa Kuuntele

Kuvituskuva. Kuvan varusmiehet eivät liity tapaukseen. Kuva: Pasi Leino

Uutiset | Terveydenhuolto Jukka Koivula

Santahaminassa on todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemiatapauksia, Iltalehti uutisoi Puolustusvoimien tiedotteen pohjalta.

Kaikki sairastuneet henkilöt palvelevat Santahaminan sotilassaarella. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja. Puolustusvoimista kerrotaan, että kaikki sairastuneet ovat hyvävointisia ja saavat hoitoa.

Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella ja todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Harvinainen tauti ei tartu ihmisestä toiseen.

”Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon.” Puolustusvoimat

Vakavat komplikaatiot ja jälkitaudit ovat harvinaisia, mutta mahdollisia.

Oireet alkavat tavallisimmin 3–5 päivää ja viimeistään kaksi viikkoa tartunnasta. Oireina on iholle muodostuvia laajoja paukamia sekä kuumeilua. Jos jänisruttoa epäillään, antibioottihoito on aina aiheellinen.

”Kaikilla Santahaminassa todetuilla sairastuneilla on havaittu jänisrutolle tyypillisiä paukamia ja osalla on esiintynyt lämpöilyä”, Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan.

”Jänisruttoa epäillessä on aina syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy selittämätöntä kuumeilua, olet altistunut hyönteisten pistoille tai liikkunut maastossa ja saat edellä mainittuja oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. Jos sinulla esiintyy yskää, hengenahdistusta tai rintakipuja on syytä hakeutua päivystysvastaanotolle”, Puolustusvoimat tiedottaa.

Iltalehti: Varusmiehillä on todettu jänisruttoa Santahaminassa