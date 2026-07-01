Punkinpuraisu olikin jänisrutto Punkinpuremaa muistuttavat oireet iholla sopivat myös jänisruttoon.

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Jänisrutto on pitkäkorville kuolettavan vakava sairaus, mutta se voi siirtyä ihmiseenkin. Hyttysen kärsän sisään mahtuvat muutamat bakteerit riittävät tartuntaan.

Metsä | Terveydenhuolto Kommentti Pasi Jaakkonen

Ihmiset hikoilivat kesähelteen kourissa. Täällä paleli, että oli vedettävä useampi peitto päälle. Kuume jatkoi nousuaan, 39,5 astetta meni jo.

Paarmanpureman kohdalla ihossa oli pieni kuoppa ja rengasmainen laajeneva kehä. Borrelioosi? Olo kävi voimattomaksi. Lähdettävä lääkärin puheille. Hän katsoi hetken pistokohtaa.

”Epäilen jänisruttoa”, hän lausui. En ollut kuullutkaan. Keskimäärin kyseiseen bakteeriin sairastuu vuodessa noin 70 ihmistä Suomessa. He saavat tartunnan yleensä hyttysen tai paarman pistosta, nämä puolestaan tautia kantavasta jäniksestä. Laboratoriotulos vahvisti lääkärin arvion: Se on jänisrutto.

Antibiootit tehoavat jänisruton tularemia–bakteeriin hyvin. Kuume alkoi laskea muutamassa tunnissa lääkkeen jälkeen. Vaivanpalkaksi kokemuksesta elimistö sai vahvan immuniteetin kyseistä vaivaa kohtaan.