Yle: Uudenkaupungin tehdas neuvottelee kiinalaisten autojen valmistuksestaTehtaan toimitusjohtaja on hyvin vakuuttunut siitä, että tehtaassa tullaan vielä valmistamaan henkilöautoja.
Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus sanoo Ylelle, että tehdas neuvottelee kiinalaisten autovalmistajien kanssa.
”Tässä tehtaassa valmistetaan henkilöautoja vastaisuudessakin. Käyn tiimini kanssa säännöllisesti keskusteluja eri vaihtoehdoista. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan”, Rannus sanoo.
Rannuksen mukaan eurooppalainen autoteollisuus on edelleen vaikeassa tilanteessa, joten tehtaan mahdollisuudet tulevat muualta.
Esimerkiksi saksalainen autojätti Volkswagen ilmoitti viime viikolla vähentävänsä toiset 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Autojätti oli jo aiemmin tänä vuonna hyväksynyt suunnitelman vähentää ensimmäiset 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Nyt vähennys nousee 100 000.
Valmet Automotive ei kerro, koska autojen valmistus voisi alkaa.Artikkelin aiheet
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