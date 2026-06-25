Helleaalto koettelee Eurooppaa: suurin osa kärvisteli yli 30 asteen lämmössä keskiviikkonaEurooppalaiset kärvistelivät keskiviikkona helteessä. Ranskassa oli jälleen mittaushistorian kuumin päivä.
Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvisteli keskiviikkona yli 35 asteen helteessä. Yli 30 asteen lämpötiloissa hikoilevia oli Euroopan alueella yli 350 miljoonaa, arvioi uutistoimisto AFP laskelmiensa perusteella.
Yli 30 asteen helle koetteli näin liki kahta kolmasosaa Euroopan väestöstä. AFP käytti laskelmiensa pohjana muun muassa Saksan sääpalvelun (DWD) ennusteita.
Pahimman hellekuplan sisällä oli koko Manner-Ranska ja noin 38 miljoonaa asukasta Espanjassa.
Ranskassa oli jälleen keskiviikkona mittaushistorian kuumin päivä, kertoi maan ilmatieteen laitos Meteo-France. Kolmeltakymmeneltä mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli alustavien tietojen mukaan 30 astetta.
Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli tiistaina, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1947.
Espanjassa puolestaan rikottiin kesäkuun lämpötilaennätys, kun vuorokauden keskilämpötila kohosi 28,2 asteeseen. Aiempi ennätys oli viime kesältä.
Torstaina helleaallon odotetaan etenevän itään. Hellevaroituksia on annettu esimerkiksi Itävaltaan, Slovakiaan ja Puolaan, missä vuoden 1921 lämpöennätyksen, 40,2 astetta, pelätään rikkoutuvan.Artikkelin aiheet
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