Ranskassa yli 40 asteen helle, kaksi lasta löydettiin kuolleina autostaHelleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaallon, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa.
Kaksi todennäköisesti kuumuuteen kuollutta pikkulasta löydettiin maanantaina kuolleina autosta Ranskan kaakkoisosasta, kertoivat viranomaiset. Lapset löytyivät Carpentrasin kaupungista, missä oli maanantaina liki 40 astetta lämmintä.
Paikallisen syyttäjäviranomaisen Helene Mourgesin mukaan kuolemansyyntutkinta oli edelleen kesken, mutta kuumuuden epäillään olevan kuolemien takana.
Ranskassa oli maanantaina monin paikoin yli 40 asteen helle. Lisäksi yhteensä kolme varttunutta ihmistä löydettiin kuolleina Lounais-Ranskasta sunnuntaina ja toistakymmentä ihmistä hukkui viikonlopun aikana eri puolilla maata.
Satoja kouluja suljettiin ja pääkaupungissa Pariisissa viranomaiset olivat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona ja varoittaneet häiriöistä joukkoliikenteessä.
Helleaallon pelätään osoittautuvan yhtä vakavaksi kuin vuoden 2003 helleaallon, joka vaati lähes 15 000 ihmisen hengen Ranskassa.Artikkelin aiheet
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