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Juuri nyt | Kansanedustaja suoritti ”mahdottoman mailin” – ”ei tarvitse enää uudestaan lähteä”
Tilaajalle | Suomen korkeatuottoisin karja asuu tässä pihatossa: ”Isännän ja emännän täytyy pitää myös puhevälit kunnossa”