Viljelijöiden saatava myyntituottonsa sovitusti Vilja-alaa koettelevat nyt myös ostajista johtuvat maksuviivästykset. Osa viljelijöistä alistuu kohtaloonsa liian helposti.

Myöhässä olevat maksut vaikeuttavat talouden suunnittelua viljatiloilla. Kuva: Sanne Katainen

Lue artikkelin tiivistelmä Elintarvikemarkkinavaltuutetun kyselyn mukaan 73 % viljantuottajista raportoi puutteita lain noudattamisessa. Maksut viivästyvät, ja yleisin maksuaika on 15–30 päivää. Viljelijöiden kehotetaan neuvottelemaan ja vaatimaan kirjallisia sopimuksia oikeuksiensa turvaamiseksi.

Aivan kuin maatalouselinkeinoilla ei olisi haasteita riittävästi muutenkin. Tuore kysely paljastaa, että ostajista johtuvat maksuviivästykset ovat vilja-alalla merkittävä ongelma.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun viljantuottajille tekemään kyselyyn vastanneista peräti 73 prosenttia kertoi puutteista elintarvikemarkkinalain noudattamisessa. Maksut pitäisi lain mukaan hoitaa kahden viikon kuluessa. Kolmannes vastaajista raportoi, ettei maksuja ole tehty aikataulussa välttämättä edes silloin, kun maksuajasta on erikseen sovittu ostosopimuksessa. Kyselyyn vastasi reilut 650 viljatilaa.

Yleisin viljatilityksen maksuaika on kyselyn perusteella 15–30 päivää. Tämä merkitsee sitä, että lainmukaisen maksuajan noudattaminen on pikemminkin poikkeus kuin vakiintunut toimintatapa. Näin ei tietenkään saa olla eikä tilanteeseen pidä alistua. Sopimusten kunnioittamisen on oltava lähtökohta maataloudessa, kuten missä tahansa muussakin liiketoiminnassa.

Hämmästyttävän monet näyttävät pitävän oikeuksistaan heikosti kiinni. Iso osa vastaajista ei ollut neuvotellut maksuajoista ostajan kanssa lainkaan, ja runsas kolmannes uskoi, ettei neuvottelu edes olisi käytännössä mahdollista.

Neuvotella kuitenkin kannattaa, sillä neuvotteluja käyneistä lähes puolet saavutti haluamansa lopputuloksen. Kirjallisen ostosopimuksen vaatiminen pitäisi olla itsestäänselvyys.

Maksuaikojen venyminen merkitsee viljelijöille ongelmia kassavirran sakkaamisena. Toiminnan suunnittelu on hankalaa, jos omien laskujen maksuvalmiudesta ei ole varmuutta myyntituottojen myöhästellessä. Kierre on valmis.

Myös kirjanpito vaikeutuu, sillä maataloudessa kirjanpito tehdään osakeyhtiöitä lukuun ottamatta maksuperusteisesti. Ostajan viivytellessä viljatilan koko vuoden tulos voi jäädä tappiolle maksun siirtyessä vuodenvaihteen yli. Seuraavalle vuodelle voi vastaavasti kirjautua kahden vuoden tulot, jos myöhässä maksettujen tulojen päälle tilitetään myös kuluvan vuoden maksut. Verotuksessa huomioon otettavia tuloksentasausmekanismeja ei ole tarkoitettu mahdollistamaan maksujen viivyttämistä.

Ongelmia aiheuttavat myös sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, kuten vastaanotto- ja noutoaikojen siirtely ja pyrkimys hinnanalennuksiin erilaisiin virheisiin vetoamalla. Tilauksia on jopa jätetty noutamatta perustelemalla sitä viime hetken muutoksilla markkinatilanteessa. Mahdollisuus ehtojen muuttamiseen kesken toimitusten koetaan olevan vain ostajalla.

Viljatilojen ahdingosta kertoo Suomen kasvinviljelijät ry:n perustaminen. Ymmärrystä ja tukea toivotaan valtion lisäksi viljanostajilta. Vilja-alan tukala tilanne on usean tekijän summa, mutta vähintä mitä sen helpottamiseksi voidaan tehdä on ostolaskujen hoitaminen lainmukaisesti.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on luvannut lisätä maksuaikoihin ja ehtojen yksipuolisiin muutoksiin liittyvää ohjeistusta. Valtuutetun käytettävissä on myös lakisääteisiä sanktioita. Niitä on uskallettava käyttää silloin, jos on näyttöä siitä, että jotkin toimijat maksavat laskunsa myöhässä toistuvasti tai tietoisesti. On tuottajan arvostamista, että sopimuksista pidetään kiinni ja jos ostajan maksukyky väliaikaisesti heikkenee, tämä neuvottelee järjestelyistä avoimesti myyjän kanssa yksipuolisten sopimusmuutosten sijaan.