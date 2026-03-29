Espoon mysteeridrooni saatiin viranomaisten haltuun – operaatio käynnissä, katso kuvat paikan päältäSuomeen putosi sunnuntaina kolme droonia. Espoon Haukilahden uimarannan edustalle pudonnut drooni keräsi runsaasti yleisöä.
Kolmen droonin on uutisoitu pudonneen Suomeen tänään. Niistä kaksi löytyi Kouvolan lähistöltä ja kolmas Espoosta Haukilahden uimarannan edustalta. Toinen Kouvolaan pudonneista drooneista on tunnistettu ukrainalaiseksi.
Espooseen pudonnut drooni pelastettiin vesistöstä sunnuntai-iltapäivänä. Poliisi eristi alueen, mutta operaatio keräsi runsaasti katsojia.
