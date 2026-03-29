Drooneja pudonnut maahan Kouvolan seudulla – puolustusministeri Häkkänen: ”Suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti”Puolustusministeriön mukaan Suomen ilmatilassa merialueella ja Kaakkois-Suomessa havaittiin muutamia matalalla lentäviä hitaita pieniä kohteita.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Kaakkois-Suomen drooniepäilyssä on todennäköisesti kyse ukrainalaisista drooneista, jotka olisivat harhautuneet Suomeen Venäjän voimakkaan elektronisen häirinnän vuoksi.
Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylellä.
Hän sanoi, että viranomaiset selvittävät asiaa ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian.
Kaakkois-Suomessa tapahtui tänään aamulla epäilty alueloukkaus miehittämättömillä lennokeilla, puolustusministeriö kertoo. Yksi drooni putosi maahan Kouvolan pohjoispuolella ja toinen Kouvolan itäpuolella.
”Suomen alueelle on harhautunut lennokkeja. Suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti”, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.
Häkkäsen mukaan tapahtumien selvittäminen jatkuu ja asiasta tiedotetaan tietojen varmistuttua. Hän sanoo, että turvallisuusviranomaiset ovat reagoineet asiaan välittömästi.
Puolustusministeriön mukaan Suomen ilmatilassa merialueella ja Kaakkois-Suomessa havaittiin muutamia matalalla lentäviä hitaita pieniä kohteita. Ilmavoimat oli paikalla tunnistustehtävässä Hornet-hävittäjällä.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoi aiemmin tarkastavansa maastoon pudonnutta lentävää laitetta Kouvolassa. Poliisi kertoi eristäneensä alueen ja selvittävänsä laitteen alkuperää. Tilanteesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.
Ylen tietojen mukaan paikallinen asukas ilmoitti lähimetsään pudonneen jotain.
Kymenlaakson pelastuslaitos sai sunnuntaina aamupäivällä hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta Kouvolassa. Hälytys tuli kymmenen maissa Savistontielle. Ilmaliikenneonnettomuus määriteltiin kooltaan pieneksi, ja paikalle lähetettiin kaksi yksikköä.
Pelastuslaitos tiedotti ennen puoltapäivää, ettei pelastuslaitokselle ollut paikalla tehtävää ja asia oli siirtynyt poliisille.
Juttua päivitetty 29.3.2026 kello 14:43. Lisätty pääministeri Petteri Orpon kommentit.
- Osaston luetuimmat