Lauha ja vähäsateinen sää nostaa maastopalojen riskiä Lauha, tuulinen ja vähäsateinen sää on lisännyt maaston kuivuutta menneellä viikolla. Kevään ensimmäinen maastopalovaroitus on tänään sunnuntaina voimassa Päijät-Hämeessä.

Kevään lämpö on sulattanut vesistöjen jäät. Kuva: Petteri Kivimäki

Vendi Pelkonen

Pääsiäisviikko alkaa edellisviikon tapaan melko poutaisessa ja lauhassa säässä. Maanantaina selkeintä on maan keskiosassa sekä idässä, erityisesti Lapissa pilvisyys on runsasta. Lännessä esiintyy yksittäisiä vesisadekuuroja. Iltapäivästä alkaen myös Lappiin saapuu heikkoja lumisateita.

Tiistaina maan itäosaan saapuu etelästä sadealue, jossa sateen olomuoto on vaihtelevaa. Paikoin voi sataa myös räntää tai lunta. Keskiviikkona puolestaan maan pohjoisosa saa räntä- ja lumisateita, jotka saapuvat aamun aikana lännestä. Kuitenkin monet alueet etelässä pysyttelevät poutaisina koko alkuviikon, minkä myötä maastopalovaroitusten alue leviää viikon aikana kohti Keski-Suomea.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tämänhetkisen ennusteen mukaan sää on jatkumassa tavanomaista lauhempana. Kuitenkin koko ennustejakson ajan yöpakkasten riski on olemassa koko maassa. Lämpimistä päivälämpötiloista huolimatta tienpinnat voivat siis paikoin olla aamuisin kuurassa tai jäässä.

Sateiden riski kasvaa kohti viikonloppua ja pääsiäisen pyhiä, sekä samalla myös Suomeen virtaa aavistuksen kylmempää ilmamassaa. Pääsiäisen sään ennustettavuus on kuitenkin vielä tässä vaiheessa melko huono.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

