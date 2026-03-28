Pumppuhinnat ihmetyttävät – diesel ja kevyt polttoöljy maksavat paikoin saman verran Kevyen polttoöljyn kallistuminen kärjistää maatalouden kustannuskriisiä.

Jaa Kuuntele

Maaseutuyrittäjät käyttävät työkoneissa kevyttä polttoöljyä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Talous Jarmo Palokallio

Kevyen polttoöljyn verotus on huomattavasti dieseliä kevyempää, mutta viime aikoina näiden polttoaineiden hinnat ovat kulkeneet käytännössä käsikädessä. Se herättää ihmetystä maaseutuyrittäjissä, joiden työkoneista suuri osa kulkee polttoöljyllä.

”Diesel ja kevyt polttoöljy ovat käytännössä samaa ainetta, polttoöljyyn lisätään vain väriainetta. Kevyen polttoöljyn verotus on hieman yli 25 senttiä litralta dieseliä kevyempää”, sanoo MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen.

Valmistuksen tai valtiolle maksettavien maksujen perusteella dieselin ja kevyen polttoöljyn hintojen ei pitäisi Kainulaisen mukaan olla näin lähellä toisiaan.

Kevyttä polttoöljyä käytetään laajasti kiinteistöjen lämmitykseen ja elinkeinojen harjoittamiseen maaseudulla. Merkittävä käyttäjäryhmä ovat maataloustuottajat ja muut maaseutuyrittäjät, joiden koneista suuri osa käy polttoöljyllä.

Valtio ohjaa polttoaineiden hintaa ja päästöjä veroilla, veroluonteisilla maksuilla ja jakeluvelvoitteilla.

”Vaikuttaa siltä, että polttoöljystä otetaan selvästi enemmän katetta kuin dieselistä.” Anssi Kainulainen

Kevyen polttoöljyn hinnan tulisi Kainulaisen mukaan olla vähintään 25 senttiä litralta dieseliä edullisempaa jo ilman jakeluvelvoitteen vaikutusta. Jakeluvelvoite huomioiden hintaeron pitäisi olla vielä tätäkin suurempi.

”Jos hinnat ovat lähentyneet pumpulla samoiksi, ei selityksiä juuri jää. Vaikuttaa siltä, että polttoöljystä otetaan jakelussa selvästi enemmän katetta kuin dieselistä”, Kainulainen toteaa.

MTK on vaatinut toimia Lähi-idän tilanteen kärjistämään maatalouden kustannuskriisiin. Lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen uhkaa tuoda alalle satojen miljoonien eurojen lisälaskun.

Kevyttä polttoöljyä koskeva hinnoittelu pahentaa tilannetta entisestään.