Sairaalaklovneilla jo miljoona kohtaamista lasten kanssa Sairaalaklovnit tukevat lapsia ja perheitä kuormittavissa tilanteissa.

Sairaalaklovni Helli Hykkyrä tervehtii lasta. Kuva: Sairaalaklovnit ry

Anniina Jokinen

Sairaalahoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen iloa tuova Sairaalaklovnit ry juhlii tiistaina 31.3.2026 miljoonaa kohtaamista sairaalaklovnien kanssa. Yhdistyksen toiminta käynnistyi vuonna 2002. Kohtaamiset tilastoidaan vuosittain.

Sairaalaklovnit ry mahdollistaa ammattimaisen ja säännöllisen klovnitoiminnan Suomen kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa, joista jokaisessa toimii oma paikallinen klovnitiimi.

Yhdistyksen palveluksessa on 25 henkilöä vakituisissa työsuhteissa. Useimmilla klovneilla on vuosien työkokemus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että sairaalaklovnit tukevat lapsia ja perheitä kuormittavissa tilanteissa ja ovat osa lapsen hyvää ja laadukasta sairaanhoitoa.

Vuonna 2023 Sairaalaklovnit ry:n toiminta sai THL:n Hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien arvioinnissa erinomaisen arvosanan.