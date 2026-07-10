Presidentti Stubb MT:lle: Venäjän paluu olympialaisiin on huono signaali ja USA voisi painostaa Putinia enemmän
Ankaran Nato-huippukokouksesta palannut Stubb kertoo olleensa yksi niistä, jotka ajoivat Ukrainalle lisenssiä valmistaa Patriot-ohjuksia.
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- Alexander Stubbin mukaan Donald Trumpin lupaus Patriot-lisenssistä Ukrainalle oli positiivinen yllätys, mutta USA voisi painostaa Venäjää enemmän.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.