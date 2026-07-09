Helena Petäistö on kuollut MTV Uutisten pitkäaikainen toimittaja ja MT:n kolumnisti Helena Petäistö on kuollut.

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Kuva: Vesa Laitinen

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Toimittaja, tietokirjailija ja kolumnisti Helena Petäistö on kuollut tänään 9.7.2026 75-vuotiaana, kertoo MTV uutiset.

MTV uutisille asian vahvistivat Petäistön kummipoika Matias Petäistö sekä ystävä, toimittaja Markku Veijalainen.

Matias Petäistön mukaan Helena Petäistö menehtyi äkillisen sairaskohtauksen seurauksena sairaalassa Tampereella.

Petäistö tunnettiin MTV:n pitkäaikaisena Euroopan ja Ranskan kirjeenvaihtajana. Hän raportoi suomalaisille useita vuosia Euroopan päätöksenteon ytimestä.

Hän oli myös tunnettu ruokakulttuurin ystävä ja maaseudun puolestapuhuja. Vuodesta 2020 Maaseudun Tulevaisuuden kolumnistina kirjoittanut Petäistö kertoi MT:lle, että hän heräsi maaseudun asialle Ranskassa, jossa kaupunkien ja maaseudun välillä ei ole samanlaista vastakkainasettelua kuin Suomessa.

Petäistö sanoi myös asuneensa aina kaupungeissa, mutta muistavansa mummolansa maaseudulta.

"Olen asunut koko ikäni kaupungeissa, Oulussa, Helsingissä ja Pariisissa. Minulla oli kuitenkin mummolat maalla Rautiossa”, hän sanoi.

Petäistö sai pitkän uransa aikana useita tunnustuksia työstään journalismin eteen. Näitä ovat olleet Suomen Kuvalehden journalistipalkinto, Ranskan Kunnialegioonan kunniamerkki ja Kultainen Venla -gaalan elämäntyöpalkinto. Lisäksi Petäistö on Oulun yliopiston kunniatohtori, kertoo MTV Uutiset

Viimeiseksi jääneessä MT:n kolumnissaan Petäistö pohti jo vajaan vuoden päässä siintäviä Ranskan presidentinvaaleja.