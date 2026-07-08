ST1-yrittäjä Linus tempaisi käyntiin ainutlaatuisen myyntikampanjan, kun tietyöt romahduttivat baarimyynnin − katso video Tietyöt veivät asiakkaat huoltoasemalta, mutta yrittäjät eivät jääneet odottamaan tilanteen korjaantumista.

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Uutiset | Liikenne Harri Kallio-Kurssi

Koivulahden ST1-asema ryhtyi poikkeukselliseen markkinointitempaukseen Valtatie 8:n varrella Vaasasta pohjoiseen. Kasitien asvaltointi eteni alkuviikosta aseman kohdalle, mikä näkyi pian asiakaskatona.

Aseman toinen yrittäjä Linus Pörtfors kertoo seuranneensa jononmuodostuksesta aiheutunutta tilannetta, kun sai idean junista ja lentokoneista tutusta myyntitavasta.

”Heitin siinä idean meidän tyttöporukalle kassalla, että jos asiakkaat eivät tule tänne kahville, mitä jos mentäisiin heidän luo tienvarteen.”

Katso video poikkeuksellisesta myyntitempauksesta täältä.

”Asiakkailta tuli myös hyvää palautetta, että onpa loistava palvelu.”

Asvaltointitöiden takia aseman kohdalle muodostui pitkät jonot, kun vain yksi kaista oli valtatiellä käytössä. Myyjät innostuivat ajatuksesta ja täyttivät ostoskärryt sopivista tuotteista.

”Siinä oli noin 20 minuutin jonotusaika, ja koko letka ehdittiin käydä myymässä läpi. Kun 20 minuutin aika kului, seuraava jono alkoi jälleen syntyä ja myynti käynnistyi uudelleen.”

Uusi myyntitempaus oli Pörtforsin mukaan tervetullut poikkeus arkirutiinista ja sisälläolosta työntekijöille.

”Kelihän oli alkuviikosta aika miellyttävä ulkona. Asiakkailta tuli myös hyvää palautetta, että onpa loistava palvelu.”

Suosikkituotteiksi nousivat ulkomyynnissä kahvi ja vesipullot.

”En nyt voi sanoa, kannattiko tämä paljon, mutta kun ketään ei tullut baariin, saatiin parempi tulos kuin ei mitään. Nyt tempaus on jo päättynyt, kun tietyön paikka on vaihtunut pois täältä.”

Facebook-video on otsikoitu sanoin: Ellei Muhammed tule vuoren luo, vuori tulee Muhammedin luo.

Francis Baconin alkuperäisessä kirjallisessa muodossa vuodelta 1625 asetelma on kirjoitettu toisinpäin: Jos vuori ei tule Muhammedin luo, Muhammed tulee vuoren luo.