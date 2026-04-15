Rajavartiosto otti kiinni tiistaina Lieksassa laittomasti rajan ylittäneen Rajavartiosto jatkaa esitutkintaa epäillystä valtionrajarikoksesta. Epäillyn rajanylityksen motiivia selvitetään esitutkinnassa.

Laiton rajanylitys tapahtui rajamerkin 637 kohdalta Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella. Kuvituskuva. Kuva: Jarno Artika

Henna Lääveri

Rajavartiolaitos tiedotti tiistaina epäillystä laittomasta rajanylityksestä Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella.

Nyt Pohjois-Karjalan rajavartiosto vahvistaa, että tapauksen alkutiedotteessa tiistaina mainittu henkilö on ylittänyt valtakunnan rajan laittomasti Suomesta Venäjälle.

Ylitys tapahtui rajamerkin 637 kohdalta Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella.

Rikoksesta epäilty henkilö on noin 40-vuotias Ruotsin kansalainen.

Henkilön paikantamisessa olivat mukana Itä-Suomen poliisilaitos, Suomen hätäkeskuslaitos ja Venäjän rajavartiopalvelun.

Rajavartiolaitoksen helikopteria käytettiin henkilön paikantamisessa tukena.

Henkilö saatiin paikannettua Pohjois-Karjalan rajavartioston ja Suomen hätäkeskuslaitoksen yhteistyöllä Suomen puolelle tiistaina vähän ennen iltayhtätoista.

Henkilö paikannettiin Lieksan Kuikkasuon alueelle, josta tämä otettiin kiinni valtionrajarikoksesta epäiltynä noin klo 23.00.

Rajavartiolaitoksen mukaan henkilön saapumispaikka takaisin Venäjältä Suomeen sijaitsi rajamerkiltä 639 noin 3,5 kilometriä pohjoiseen.

Epäillyn rajanylityksen motiivia selvitetään esitutkinnassa, ja Rajavartiosto jatkaa esitutkintaa epäillystä valtionrajarikoksesta.

Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun tapahtumaan liittyen.