Eduskunta hyväksyi seuraamusmaksut, jos koiraa ei rekisteröidä Samassa laissa säädetään myös lampaiden ja sikojen merkinnöistä.

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Jokainen koira pitää tunnistusmerkitä eli siruttaa ja lisäksi rekisteröidä. Kuva: Anne Puikkonen

Uutiset | Lemmikit Eija Mansikkamäki

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona lain, johon sisältyy nyt seuraamusmaksu, jos koiraa ei ole sekä tunnistusmerkitty että ilmoitettu rekisteriin. Summa voi olla 300–5 000 euroa.

Rekisteriä ylläpitää Ruokavirasto.

Koirien sirutus ja rekisteröinti on ollut tähänkin saakka pakollista, mutta seuraamusmaksun sijasta laiminlyönnistä on seurannut vain viranomaisen kehotus. Seuraamusmaksu on voitu määrätä vain, jos eläintä ei ole lainkaan tunnistusmerkitty.

Lain täsmennyksen tavoitteena on eläinten jäljitettävyyden parantaminen. Suomen noin 800 000 koirasta vain noin puolet on ilmoitettu rekisteriin.

Rekisteröinnin tavoitteina ovat muun muassa tarttuvien tautien ehkäisy ja pentutehtailun ehkäiseminen.

Vuonna 2028 mikrosiruille vaaditaan myös maakoodi.

Myös lemmikkilampaat halutaan rekisteriin muun muassa eläintautien kuten bluetongue-viruksen aiheuttaman sinikielitaudin torjumiseksi.

Samassa laissa täsmennettiin myös hevoseläinten tunnistusmerkintöjä koskevia vaatimuksia ja kevennettiin teuraskuljetukseen luovutettavien sikaeläinten merkitsemistä koskevia vaatimuksia.

Laki tulee voimaan kesällä.