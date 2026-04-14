Rajavartiolaitos: Lieksassa laiton rajanylitys Suomen ja Venäjän rajallaEsiselvityksessä saatujen tietojen perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että etsittävä henkilö on ylittänyt valtakunnan rajan Venäjälle.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta. Rajavartiolaitos kertoi asiasta maanantaina iltapäivällä tiedotteessaan.
Epäilty laiton rajanylitys Suomesta Venäjälle tapahtui Lieksan rajavartioaseman toiminta-alueella.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto sai Itä-Suomen tiedon poliisilaitokselta alueella liikkuvasta henkilöstä. Ensitietojen mukaan tehtävänä oli kadonneen henkilön etsintä.
Rajanylitysjälki on ilmaistu koiralla.
Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapahtumaan liittyen yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.
