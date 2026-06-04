Ensimmäinen lietekuorma saapui Lantakaasun Kiuruveden laitokselleKiuruvedelle nouseva laitos käsittelee vuosittain 460 000 tonnia raaka-ainetta, josta suurin osa on maatilojen lantaa.
Kiuruvedelle rakentuva Suomen Lantakaasun biokaasulaitos on ottanut vastaan ensimmäisen lantakuorman. Noin 40 tonnin kuorma tuotiin laitokselle läheiseltä Valion maitotilalta, kertoo Valio tiedotteessaan.
Suomen Lantakaasu on St1 Biokraftin ja Valion yhteisyritys.
Kiuruvedelle nouseva laitos käsittelee vuosittain 460 000 tonnia raaka-ainetta, josta suurin osa on maatilojen lantaa. Ylä-Savon kokonaisuuteen kuuluvat Kiuruveden keskuslaitoksen lisäksi satelliittilaitokset Lapinlahdella ja Nurmeksessa.
Toiminta Lapinlahden laitoksella on jo aloitettu syötteen vastaanotolla. Nurmeksessa syötteen vastaanotto alkaa myöhemmin tänä kesänä. Satelliittilaitokset tuottavat paineistettua biokaasua, jota nesteytetään Kiuruvedellä.
Kiuruveden keskuslaitos nesteyttää valmistuttuaan yhteensä noin 125 gigawanttituntia (GWh) biokaasua vuodessa. Määrä vastaa arviolta 12,5 miljoonaa litraa dieseliä ja noin 250 raskaan liikenteen ajoneuvon vuotuista polttoainetarvetta.
Toimintaan osallistuu lähialueilta yli 100 maatilaa. Suomen Lantakaasu noutaa lannan tiloilta ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen takaisin maatiloille.Artikkelin aiheet
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