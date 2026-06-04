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Juuri nyt | Ensimmäinen lietekuorma saapui Lantakaasun Kiuruveden laitokselle
Tilaajalle | Nuoret viljelijät uskovat tulevaisuuteen mutta taloudellinen epävarmuus huolestuttaa