Jos Martti, 61, ajaa humalassa mopolla ja hänellä ei ole mopokorttia, mitä seuraa? Poliisi vastaa Viattomalta vaikuttava sekoilu pikku hiprakassa voi aiheuttaa vakavia ongelmia tekijälleen.

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Mopolla ei kannata ajaa lähelle naapuriin, jos veressä on alkoholia, Oulun poliisi neuvoo. Aihekuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Liikenne Harri Kallio-Kurssi

Oulun poliisi vääntää sosiaalisessa mediassa rautalangasta ohjeen, jolla voi välttyä tekemästä tyhmää virhettä.

Välillä poliisi törmää erikoisiin käsityksiin siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, poliisi kertoo taustaa kirjoitukselleen.

”Otetaan esimerkkinä vaikkapa Martti (kuvitteellinen henkilö), joka on syntynyt vuonna 1964. Martilla ei ole mopokorttia, koska sitä ei häneltä lain ja ikänsä mukaan vaadita (Martti on syntynyt ennen vuotta 1985).”

Siksi Martti saattaa välillä hurauttaa pappamopolla naapuriin, vaikka alla olisikin pari paukkua.

”Miksipä ei, koska ei ole mopokorttia, jonka voi menettää.”, tuumii Martti.

”Martti määrätään ajokieltoon.”

Kysymys kuuluu: Mitä tapahtuu, jos Martti puhallutetaan mopon selässä matkalla naapuriin ja viisari värähtää rattijuopumuksen puolelle?

”Martti määrätään ajokieltoon.”

Poliisi muistuttaa, että mikäli Martilta löytyy ajo-oikeus esimerkiksi henkilöautoon, määrätään hänet heti väliaikaiseen ajokieltoon ja käräjäoikeuden jälkeen määräaikaiseen ajokieltoon.

Jos Martilla ei ole ajo-oikeutta, määrätään hänet käräjäoikeuden tuomion jälkeen määräaikaiseen ajokieltoon. Lain mukaan ajokieltoon riittää siis se, että on moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja, eikä laki katso lompakosta löytyviä ajokortteja.

”Älä ole Martti, vaan kävele naapuriin parin paukun jälkeen”, kuuluu poliisin ohje Oulussa.