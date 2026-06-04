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Juuri nyt | Jos Martti, 61, ajaa humalassa mopolla ja hänellä ei ole mopokorttia, mitä seuraa? Poliisi vastaa
Tilaajalle | Vielä tuhansia tukihakemuksia tekemättä ‒ hakuaika päättyy viikkoa aiemmin kuin viime vuonna