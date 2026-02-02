Lapissa koettiin kylmin tammikuu lähes 40 vuoteenTammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa, mutta sademäärät jäivät pieniksi.
Lapissa koettiin kylmin tammikuu lähes 40 vuoteen, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuntureita lukuun ottamatta Lapissa oli harvinaisen kylmää, ja monin paikoin tammikuu oli kylmempi viimeksi vuonna 1987.
Tammikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Keskilämpötila vaihteli lounaissaariston parista miinusasteesta Lapin reiluun 20 pakkasasteeseen.
Kuukauden alin lämpötila oli Savukoskella tammikuun alkupuolella mitattu 42,8 pakkasastetta. Lukema on kolmanneksi kylmin Suomessa 2000-luvulla.
Tammikuun sademäärät puolestaan jäivät monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen pieniksi.Artikkelin aiheet
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