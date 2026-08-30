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Maaseutukouluja suljetaan monessa maassa, mutta keskeltä Eurooppaa löytyy yksi poikkeus
Maaseudun kouluverkkoon kohdistuu kova paine niin Britanniassa kuin Espanjassa.
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Uutiset
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Yhteiskunta
30.8.2026
06:00
Jukka Koivula
Tampere
Artikkelin aiheet
maaseutukoulu
kouluverkko
koulutus
koulujen lakkauttaminen
maaseutu
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