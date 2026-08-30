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Juuri nyt | Hyytelösammaleläin kelpaa kalojen ravinnoksi mutta leviää takertumalla veneiden köysiin
Koti | 150 000 vessapaperirullasta rakennettu pyramidi teki Arto Korpelasta tunnetun – avioero johti vakavaan masennukseen