Maavoimat aloittaa tänään harjoituksensa eri puolilla Suomea – Etelä-Savossa mukana Virginian kansalliskaartiaMaavoimat aloittaa paikallispuolustusharjoituksensa tänään. Harjoituksia järjestetään viikon ajan yhdeksässä maakunnassa.
Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta perjantaista alkaen eri puolilla Suomea. Ensi viikon perjantaihin asti päivittäin järjestettäviin harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3 600 sotilasta sekä muita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita.
Harjoituksia järjestetään yhdeksässä maakunnassa: Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Lapissa.
Uudellamaalla harjoitustoimintaa on useilla paikkakunnilla, muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Porvoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla sekä Tuusulassa. Harjoituksessa harjoitellaan muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman suojaamista.
Pohjois-Karjalassa sotilaita näkyy muun muassa Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä, Ilomantsissa, Tohmajärvellä ja Kiteellä. Lapissa harjoitustoimintaa on Rovaniemellä ja Posiolla.
Harjoitukset voivat näkyä ja kuulua niiden järjestämisalueilla muun muassa sotilasajoneuvojen liikenteenä.
Etelä-Savossa Karelian Stronghold 26 -harjoitukseen liittyvää toimintaa on muun muassa Mikkelin keskustassa. Harjoitukseen osallistuu myös yhdysvaltalaisen Virginian kansalliskaartin sotilaita.
Satakunnassa järjestettävään Kinetic Stronghold 26 -harjoitukseen osallistuu noin 900 henkilöä.
Maavoimien mukaan paikallispuolustusharjoituksissa kehitetään paikallisjoukkojen suorituskykyä sekä Puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja alueen toimijoiden yhteistoimintaa.
Harjoitukset voivat näkyä ja kuulua niiden järjestämisalueilla muun muassa sotilasajoneuvojen liikenteenä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat