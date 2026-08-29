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Hyytelösammaleläin kelpaa kalojen ravinnoksi mutta leviää takertumalla veneiden köysiin
Kummallisen näköisen hyytelösammaleläinten elämästä tiedetään vähän. Tuoreessa hankkeessa on saatu lisää tietoa mysteeriotuksen elämästä.
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Metsä
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Kalastus
29.8.2026
17:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hyytelösammaleläin
vieraslaji
kala
vesistö
veneily
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