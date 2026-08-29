Yhdysvallat sieppasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron (seinämaalauksessa) ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat sieppasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron (seinämaalauksessa) ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat ja Venezuela ovat saavuttaneet mittavan kahdenkeskisen öljysopimuksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa lauantaina alkuyöstä.

”Maailmanhistorian suurin öljysopimus”, Trump julisti viestissään.

Trumpin mukaan Yhdysvallat saa Venezuelan todistettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Yhdysvaltalaisille veronmaksajille tämä ei tule maksamaan Trumpin mukaan mitään.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä, minkä lisäksi se hänen mukaansa alentaa merkittävästi polttoainehintoja Yhdysvalloissa. Polttoaineen hintoja on nostanut erityisesti Trumpin Irania vastaan aloittama sota, mikä on painanut osaltaan hänen kannatustaan.

Trumpin mukaan sopimus auttaa samalla ohjaamaan Venezuelaa kohti "valtavaa menestystä ja suurta vaurautta" ja vahvistaa entisestään Yhdysvaltojen ja Venezuelan välistä suhdetta.

Yhdysvallat sieppasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja on pitänyt tämän jälkeen maan öljynvientiä tiukassa talutusnuorassa. Sieppauksen jälkeen Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nousi Maduron varapresidentti Delcy Rodriguez, joka on ollut kovan paineen alla noudattaa Yhdysvaltojen linjaa.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja puolustusministeri Pete Hegseth tekivät tiivistä yhteistyötä väliaikaispresidentti Rodriguezin sekä yksityisten toimijoiden kanssa öljysopimuksen aikaansaamiseksi.

Pari tuntia Trumpin ilmoituksen jälkeen Venezuelan presidentti Rodriguez vahvisti osaltaan, että maat olivat solmineet öljysopimuksen. Hän kuvaili sopimusta historialliseksi.

Rodriguezin mukaan sopimus on seurausta maiden välisten suhteiden vahvistumisesta ja mahdollistaa öljyntuotannon merkittävän lisäämisen yksityisten toimijoiden osallistumisella.

Rodriguez ei maininnut suoraan Trumpin omassa päivityksessään suitsuttamaa Yhdysvaltojen omistusosuutta. Sen sijaan hän sanoi, että sopimuksen puitteissa on tarkoitus kehittää 17 kenttää, joilla on todistetusti yhteensä 65 miljardin barrelin öljyvarannot.

Rodriguezin mukaan sopimus tuo maahan yli 100 miljardin dollarin edestä investointeja sekä yli 209 miljardia verotuloa.

”Nämä investoinnit edistävät paitsi teollisuutemme elpymistä ja nykyaikaistamista, myös maamme talouskasvua, pallonpuoliskomme energiaturvallisuutta ja parempaa tasapainoa kansainvälisillä markkinoilla”, sanoi Rodriguez viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä.

Hänen mukaansa tavoitteena on vahvistaa Venezuelan asemaa energiantuotannon saralla sekä muun muassa luoda työpaikkoja ja edistää kansan hyvinvointia.

Yhdysvaltain ulkoministeri Rubion mukaan saavutettu sopimus on voitto sekä yhdysvaltalaisille että venezuelalaisille. Trumpin tavoin Rubio sanoi, että sopimus laskisi yhdysvaltalaisten polttoainekustannuksia.

”Venezuelan kansalle tämä sopimus tuo lähes 100 miljardia dollaria yksityisiä investointeja, tukee tuhansia korkeasti palkattuja työpaikkoja ja vauhdittaa Venezuelan talouden jälleenrakennusta”, sanoi Rubio viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä.

Uutissivusto Axios kertoi torstaina virkamieslähteisiin pohjaten, että maat olivat käyneet neuvotteluita öljykentistä, joilla on yhteensä 90 miljardin barrelin todistetut öljyvarannot. Vastineeksi Yhdysvaltain omistusosuudesta yksityiset yritykset kehittäisivät kenttiä ja toisivat aiempaa enemmän öljytuloja Venezuelalle, Axios raportoi.

Venezuelalla on maailman suurimmat todistetut öljyvarannot, yhteensä noin 300 miljardia barrelia. Yhdysvaltain omat öljyvarannot ovat sen sijaan olleet alimmillaan 40 vuoteen.

Texasin yliopiston Austinissa sijaitsevan energiainstituutin tutkija Jorge Pinon kuvaili uutistoimisto AFP:lle sopimusta epätavanomaiseksi. Hänen mukaansa öljyvarojen siirtämisestä toiseen maahan herää useita kysymyksiä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.