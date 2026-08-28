Mielenosoitukset pidetään datakeskusten tai niiden työmaiden tuntumassa Suomen luonnon päivänä.

Lauantaina alkaa viiden mielenosoituksen sarja, jossa osoitetaan mieltä Harjulinjaa ja datakeskusten rakentamista vastaan.

Harjulinja on Fingridin 550 kilometriä pitkä voimajohtohanke Kouvolan Korialta Pyhäjärvelle.

Ei Harjulinjaa -aktiivien mukaan datakeskukset, niiden tarvitsemat kivilouhokset ja jättiläismäiset siirtolinjat tuhoavat luontoa ja nostavat sähkön hintaa.

Mielenosoitukset pidetään datakeskusten tai niiden työmaiden tuntumassa Suomen luonnon päivänä.

”Katsotaan, uskaltavatko kehityksestä kauhuissaan olevat kansalaiset lähteä liikkeelle.” Pekka Väisänen

Kouvolassa mieltä osoitetaan huomenna kaupungintalolla, Korialla ja Ummeljoella.

Myös Mikkelissä osoitetaan huomenna mieltä datakeskustyömaalla.

Lahdessa ja Lappeenrannassa mielenosoitukset pidetään ensi viikon maanantaina datakeskuksella ja datakeskuksen työmaalla.

”Katsotaan, uskaltavatko kehityksestä kauhuissaan olevat kansalaiset lähteä liikkeelle – olemmehan ensimmäisinä uimassa vastavirtaan täysin yksimielisen suomalaisen yhteiskunnan edessä – jonka ero esimerkiksi Yhdysvaltoihin on huikea”, sanoo Järvi-Suomen puolesta ry:n puheenjohtaja Pekka Väisänen tiedotteessa.