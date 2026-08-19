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Juuri nyt | Yle: Salmonellaa löydetty kanatilalta ‒ 40 000 kanaa lopetukseen
Uutiset | 100 kilometriä paneelirivejä ja 1 500 kilometriä kaapelia — Entinen turvesuo Utajärvellä tuottaa nyt aurinkovoimaa