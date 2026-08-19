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100 kilometriä paneelirivejä ja 1 500 kilometriä kaapelia — Entinen turvesuo Utajärvellä tuottaa nyt aurinkovoimaa
Miten Tokmanni kasvattaa osuuttaan ruokamarkkinassa? Näin vastaa toimitusjohtaja, joka loikkasi tehtävään S-ryhmästä
Toimitusjohtajan mukaan suomalainen ruokakauppa on kilpailtu, vaikka S-ryhmällä ja Keskolla onkin suuret markkinaosuudet.
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Uutiset
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Yritykset
19.8.2026
05:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
Tokmanni
ruokakauppa
päivittäistavarakauppa
Spar
vähittäiskauppa
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