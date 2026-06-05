Politico: USA ei myykään ohjuksia Saksalle – pelkää Venäjän kostoa Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1 600 kilometrin etäisyydelle.

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Saksa on sanonut tarvitsevansa kuumeisesti Tomahawk-ohjuksia. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politicolle.

Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjuksia keskelle Eurooppaa. Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1 600 kilometrin etäisyydelle.

Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja pitkän kantaman ohjusten sijoittamisesta Eurooppaan oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella.

Jos Yhdysvallat ei toimita ohjuksia, jää Saksa ilman puolustustarvikkeita, joita se johtajiensa mukaan kuumeisesti kaipaa.

Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto Natoon liittyvistä velvoitteistaan.

Tomahawk-kauppojen mahdollisesta kariutumisesta on uutisoinut Suomessa aiemmin ainakin Yle.

Vaikka yhdysvaltalaiset virkamiehet olisivat ensi sijassa huolissaan Venäjän reaktiosta, on taustalla myös huoli hupenevista ohjusvarastoista.

Yhdysvaltojen ja Naton välit ovat olleet erityisen viileät presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana. Tänä vuonna Trump on ollut pettynyt siihen, etteivät eurooppalaiset Nato-liittolaiset ole tukeneet hänen toivomallaan innolla Yhdysvaltojen ja Israelin sotaa Irania vastaan.

Trumpia ovat korventaneet muun muassa Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin puheet, kun tämä oli sanonut Trumpin nöyryyttäneen itseään Iranin sodan kanssa.

Yhdysvallat on viime kuukausina kertonut jonkin verran vähentävänsä joukkojaan ja kalustoaan Euroopassa. Tämä on ollut paitsi vastaus Euroopan Iran-reaktioihin myös seurausta sodan mukanaan tuomista rasitteista.

Vaikka yhdysvaltalaiset virkamiehet olisivat ensi sijassa huolissaan Venäjän reaktiosta, on taustalla myös huoli hupenevista ohjusvarastoista. Yhdysvallat on kuluttanut Trumpin Iran-sodan yhteydessä muun muassa mittavat määrät Tomahawk- ja Patriot-ohjuksia.

Puolustusministeri Pete Hegseth sanoi Yhdysvaltain kongressille viime kuussa, että sodassa kulutettujen ammusten korvaamisessa menee kuukausia tai jopa vuosia.

”Odotamme edelleen vastausta.” Boris Pistorius

Saksan liittokansleri Merz sanoi viime kuussa, ettei hän odota Yhdysvaltojen sijoittavan Tomahawk-ohjuksia Saksaan kyseisten risteilyohjusten rajallisen saatavuuden vuoksi.

”Amerikkalaisilla ei ole tarpeeksi itselleen juuri nyt”, Merz sanoi ohjuksista televisiohaastattelussa.

Saksa on muun Euroopan tavoin pyrkinyt viime vuosina kehittämään puolustuskykyään ja modernisoimaan sotakalustoaan. Muutoksiin ovat vaikuttaneet paitsi Yhdysvaltojen painostus ja liittolaissuhteen horjuvuus, myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja tämän herättämät huolet.

Venäjä on jo pitkään sijoittanut ydinasekäyttöönkin soveltuvia Iskander-ohjuksia Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevalle Kaliningradin alueelle. Venäjä on lisäksi sijoittanut Valko-Venäjälle keskipitkän kantaman Oreshnik-ohjuksia, jotka voivat tavoittaa koko Euroopan muutamassa minuutissa.

”Esitimme amerikkalaisille virallisen pyynnön tuoda – eli ostaa – Tomahawk-ohjuksia”, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kertoi televisiohaastattelussa viime kuussa.

”Odotamme edelleen vastausta. Mutta rehellisesti sanottuna, ottaen huomioon nykyisen maailmantilan, minulla ei ole paljon toivoa siinä suhteessa”, hän jatkoi.