Videopuhelu poliisilta? Huijauspuheluissa mukana jopa viitteitä deepfake-teknologian hyödyntämisestä Osassa tapauksista on poliisin mukaan viitteitä deepfake-teknologian hyödyntämisestä. Suomen poliisi ei soita videopuheluita kansalaisille.

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Huijauspuheluita on soitettu poliisin mukaan viime aikoina niin, että videoissa on käytetty tunnettuja poliisien kasvoja. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Rikokset Henna Lääveri

Tunnettujen poliisien kasvoilla tehdään yhä enemmän petossoittoja Google Meet -videoneuvottelusovelluksessa, poliisi tiedottaa.

Huijauspuheluita on soitettu viime aikoina niin, että videoissa on käytetty tunnettuja poliisien kasvoja. Videopuheluita on tehty esimerkiksi poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäen kasvoilla.

Osassa tapauksista on poliisin mukaan viitteitä deepfake-teknologian hyödyntämisestä. Deepfakella tarkoitetaan elävää kuvaa ja ääntä sisältävää videoväärennös.

Video vaikuttaa aidolta, mutta sen tuotettu keinotekoisesti kuvia ja videoita koneoppivan tekoälyn avulla yhdistelemällä.

Videopuheluissa rikolliset yrittävät saada haltuunsa uhrin maksu- tai tunnistautumistietoja. Osassa tapauksista epäillyt ovat saaneet uhrin luovuttamaan pankkitunnuksensa rikollisille.

Tähänastisten tietojen mukaan tapaukset kohdistuvat erityisesti Suomessa asuviin ulkomaalaisiin. Heitä on videopuheluissa uhkailtu muun muassa erilaisilla virkavallan toimenpiteillä.

Poliisin mukaan petostapauksille tunnusomaista on pyrkimys aiheuttaa uhrissa hätääntymistä ja kiireen tuntua.

”Kun tekniset huijausten estokeinot lisääntyvät, rikolliset turvautuvat sosiaalisen manipuloinnin keinoihin yhä useammin”, tiedotteessa muistutetaan.

Epäillyt vetoavat uhrin tunteisiin kaikista vahingollisimmissa tietoverkkoavusteisten petosten lajeissa.

Vahingollisimpiin petoksiin lukeutuvat tietojenkalastelu-, sijoitus-, rakkaus- ja dokumenttipetokset sekä toimitusjohtajapetokset.

Poliisin mukaan vuonna 2025 rikosilmoituksiin kirjattiin näihin petoksiin liittyen yhteensä 88 miljoonan euron rikosvahinko.

Suomen poliisi ei soita videopuheluita kansalaisille, tiedotteessa korostetaan.

Poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei myöskään koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimessa tai videoyhteydellä.

Poliisi kehottaa käyttämään harkintaa aina, kun ulkopuolinen pyytää näitä tietoja. Tuntemattomien yhteydenotot voi Google Meet -sovelluksessa estää sallimalla asetuksissa puhelut vain omilta yhteystiedoilta.

Jos epäilee luovuttaneensa henkilötietonsa tai siirtäneensä rahaa rikolliselle taholle, kehottaa poliisi ottamaan heti yhteyden pankkiin. Tämän jälkeen tulee asiasta tehdä rikosilmoitus.