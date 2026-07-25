Ukraina iski yli tuhannen kilometrin päähän VenäjälleVenäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia.
Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli tuhat kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti.
Venäläinen verkkokauppa Wildberries ilmoitti evakuoineensa varastorakennuksensa Jekaterinburgissa. Wildberriesin lukuisat varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet kuluneen viikon aikana Ukrainan kohteina.
Jekaterinburgista ei ole ainakaan toistaiseksi raportoitu uhreja. Iskun kerrotaan aiheuttaneen tulipalon parkkipaikalla.
Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella.
Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa.
Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan kahdeksan kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhzhjaan. Miehitettyä Zaporizhzhjaa johtavan Jevgeni Balitskin mukaan Ukrainan isku olisi osunut turistileiriin Asovanmeren rannalla.Artikkelin aiheet
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