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Juuri nyt | Kasvukausi etenee kohisten: Tuholaiset liikkeellä, ruis tähkällä, mansikoita avomaalta
Tilaajalle | Seurattuani 40 vuotta taloutta haluan antaa yhden sijoitusvinkin, ja se tulee tässä