München
Saksassa kytee laitaoikeiston kapina ja nyt kyse ei ole maahanmuuttajista
Seuraukset tuntuvat Kiovassa asti, jos EU:n suurin kansantalous ei pääse ylös kasvukuopasta.
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- Saksassa valtaan noussut liittokansleri Friedrich Merz lupasi talouden uudistamisen ja turvallisuuspolitiikan vahvistamisen, mutta talous on yhä taantumassa.
- Vain 13 % kansalaisista pitää taloustilannetta myönteisenä, ja AfD:n kannatus on kasvanut Itä-Saksassa murskalukemiin.
- Saksan vaikeudet uhkaavat EU:n kasvua ja Ukrainan tukemista, sillä AfD suhtautuu myönteisemmin Venäjään.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.