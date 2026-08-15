Presidenttipari havaitsi aarteen – Kultarannasta löytyi Kekkosen aikainen viinakoriKorissa oli Stubbin sanoin 1950-luvun lopun "virkistysjuomia" eli puolukkalimonadia, Tähkä- ja Koskenkorva-viinoja, vermuttia, akvaviittia ja pastista.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi perjantaina löytäneensä presidentin kesäasunnolta Kultarannasta presidentti Urho Kekkosen aikaisen viinakorin.
Stubb teki löydön puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa, kun pariskunta kierteli katselemassa entisöityä Kultarantaa. Kori löytyi viime viikolla Kultarannan alkuperäisestä perunakellarista.
Stubb julkaisi korista kuvia Instagram-tilillään. Korissa oli Stubbin sanoin 1950-luvun lopun "virkistysjuomia" eli puolukkalimonadia, Tähkä- ja Koskenkorva-viinoja, vermuttia, akvaviittia ja pastista.
”Aikamoinen aikalainen aarrekori. Pistimme näytille, ei juotavaksi”, Stubb kirjoitti Instagram-julkaisussaan.
Kultarannan päärakennuksen ja puiston peruskorjaus saatiin valmiiksi syksyllä 2024. Stubb kehui julkaisussaan entisöintiä hienoksi kulttuurihistorialliseksi teoksi.Artikkelin aiheet
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