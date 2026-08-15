Järjestäjien mukaan mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Järjestäjien mukaan mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Helsingissä järjestetään tänään mopoilijoiden mielenosoitus, joka aiheuttaa lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi.

Mopokulkue lähtee liikkeelle kello kolmen jälkeen Tattarisuolta ja päättyy neljältä Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Poliisi arvioi mielenilmauksen päättyvän kello viiden jälkeen.

Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä ajoneuvoja. Poliisin on määrä ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteenohjaus.

Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä.

Tapahtumaa järjestävä Mopoilevat nuoret -yhdistys kertoo, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.

Yhdistys haluaisi, että pääkaupunkiseudulla alettaisiin järjestää laillisia mopomiittejä. Esimerkiksi Turussa ja Oulussa mopomiittejä suunnitellaan yhdessä viranomaisten kanssa.

Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan mopomiitin yhteydessä. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta, ja niin 15-vuotiasta kuin autoa ajanutta poliisia epäillään rikoksista.