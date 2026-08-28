Venetsialaisia vietetään tuulisessa säässäKorkeapaine on väistynyt Suomen itäpuolelle. Lauantaina tuuli voimistuu ja sunnuntaiyönä matalapaine sateineen saapuu maan länsiosaan.
Tuuli voimistuu lännessä heti lauantaiaamuna. Myöhemmin lauantaipäivällä sää on tuulista koko maassa. Etelätuuli on laajalti kohtalaista, länsirannikolla paikoin navakkaa. Tuuli on puuskaista, etelässä tuulen puuskat voiva nipin napin yltää 15 m/s. Sunnuntaiyön aikana tuuli jo heikkenee, sunnuntaipäivällä sää on edelleen tuulista.
Lauantaipäivä on laajalti poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Aurinkoisinta on pohjoisessa ja idässä, lännessä pilvisyys on päivällä jo runsaampaa lähestyvän matalapaineen takia.
Matalapaineen sateet saapuvat länteen myöhään lauantai-illalla. Sunnuntaipäivällä hajanaisia sateita tulee maan etelä- ja keskiosissa, ukkonenkin on mahdollista.
Lämpötila pysyttelee huomenna lauantaina lähes koko maassa 20 asteessa tai sen tuntumassa, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Sunnuntaina lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
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