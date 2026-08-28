Työeläkevarat ylittivät historiallisen rajapyykinTyöeläkevarojen sijoitustuotto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvä, vaikka sijoitusympäristö oli haastava.
Työeläkejärjestelmän sijoitettavissa olevat eläkevarat ovat korkeammat kuin koskaan.
Varojen kokonaismäärä oli 300,2 miljardia euroa kesäkuun lopussa, kerrotaan Työeläkevakuuttajat Telan tiedotteessa. 300 miljardia euroa saavutettiin ensimmäistä kertaa.
”Helmikuussa käynnistyneen Iranin sodan seuraukset kiihdyttivät inflaatiota ja lisäsivät epävarmuutta markkinoilla. Keskeisten osakemarkkinoiden kehitys oli kuitenkin vahvaa vuoden toisella neljänneksellä erityisesti tekoälyinvestointien johdolla”, kertoo Työeläkevakuuttajat Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen tiedotteessa.
Sijoitustuotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli nimellisesti 6,2 prosenttia. Reaalisesti inflaatio huomioiden se oli 4,2 prosenttia. Mäkinen pitää tuottoja erittäin hyvinä haastava sijoitusympäristö huomioiden.
”Eläkevarat ja niiden kasvu vähentävät tämän päivän nuorille sukupolville kohdistuvaa painetta nostaa eläkemaksuja tulevaisuudessa. Samalla ne voivat vahvistaa luottamusta työeläkejärjestelmän kestävyyteen väestön ikääntyessä ja syntyvyyden pysyessä alhaisena”, Mäkinen arvioi.Artikkelin aiheet
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