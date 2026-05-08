Äitienpäivänä lämmintä ja poutaa ‒ ensi viikolla sää saattaa muuttua Viikonlopusta on tulossa koko maassa varsin lämmin, erityisesti maan etelä- ja keskiosassa myös aurinkoinen. Pohjoisessakin aurinko tulee esille äitienpäiväksi.

Äitienpäivän valkovuokot ovat paikoin jo täydessä loistossa. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Janika Takala

Tänään perjantaina sää on pääosin ollut varsin kaunista ja melko lämmintä. Maan pohjoisosan yli on kuitenkin liikkunut sadekuuroja, joiden yhteydessä salamatkin ovat paikallisesti räpsähdelleet.

Pohjoisessa kuurottelu jatkuu iltaan asti, yöksi selkenee maan etelä- ja keskiosan tapaan. Yöstä on tulossa tämänhetkisellä kymmenen vuorokauden ennustepituudella viimeinen, kun lämpötila vielä laskee lähes koko maassa hieman pakkasen puolelle.

Lauantaiaamun sarastaessa lämpötila lähtee nousuun varsin nopeasti, ja jo yhdeksän aikoihin maan eteläosassa ollaan laajalti yli +10 asteessa. Päivällä lämpötila nousee eteläistä Lappia myöten 10 asteeseen tai sen yläpuolelle, etelässä ja lännessä lähelle 20 astetta.

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee selkeän ja puolipilvisen välillä, pohjoisessa pilvisyys on melko runsasta ja paikoin voi sadella hieman vettä.

Maanantaina voi näillä näkymin jo sadella. Kuva: Ilmatieteen laitos

Äitienpäivänä pilvipeite rakoilee pohjoisessakin, mutta Keski- ja Pohjois-Lappi jäänevät näillä näkymin vielä pilvipeitteen alle. Muualla maassa on varsin aurinkoista; taivalla näkyy lähinnä yläpilveä.

Lämpötila nousee Keski-Lapin korkeudella asti yli 10 asteen, maan etelä- ja keskiosassa ollaan monin paikoin 15 ja 20 asteen välillä.

Poutaisen viikonlopun jälkeen säätyyppi on muuttumassa ensi viikolla epävakaiseen suuntaan. Ensimmäiset pienemmät sateet liikkuvat maamme yli maanantaina, tiistaiksi etelästä on saapumassa laaja matalapaineen alue sateineen.

Sademäärissä on vielä huomattavaa epävarmuutta, mutta todennäköistä on, että maastopalovaroitukset poistuvat hetkeksi ainakin paikoin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

