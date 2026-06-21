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Viivi Immonen on innostunut politiikasta toden teolla. Hän toivoo, että nuoret lähtisivät laajemmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Suomen nuorin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Viivi Immonen ei usko kuntaliitosten ratkaisevan ongelmia

24-vuotias juvalainen toivoo lisää nuoria mukaan poliittiseen päätöksentekoon.
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Uutiset|Politiikka
21.6.202612:00
Jukka Koivula
Juva
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