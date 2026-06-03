Ukraina iski Pietariin – Puolustusvoimat tehosti valvonta- ja torjuntakykyä Pietarissa järjestetään tänään keskiviikkona talousfoorumi, joka on käytännössä presidentti Vladimir Putinin vastine Davosin talousfoorumille.

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Arkistokuvassa Ukrainan joukot harjoittelevat droonin käyttöä. Kuva on Ukrainan asevoimien välittämä. LEHTIKUVA / AFP/ Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces.

Uutiset | Ulkomaat STT–AFP & Joonatan Reunanen

Puolustusvoimat kertoo STT:lle tehostaneensa viime yönä valvonta- ja torjuntakykyään Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Suomenlahdella. Samaan aikaan Ukraina iski lennokeilla Pietariin, jossa alkaa tänään talousfoorumi.

Puolustusvoimien mukaan Ilmavoimat teki Hornet-hävittäjillä operatiivisia lentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella. Lisäksi se otti käyttöön tilapäisiä rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa ja meriliikennettä reititettiin uudelleen.

Ilmailun tilapäinen rajoitusalue otettiin käyttöön viime yönä puoli neljän jälkeen, mutta se on jo poistunut käytöstä.

Myös Virossa ja Latviassa annettiin ilmatilavaroituksia varhain aamulla.

HS:n mukaan Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin olisi osunut drooni ja terminaali on syttynyt palamaan.

Ukrainan ja Venäjän viranomaiset vahvistavat Ukrainan tehneen viime yön lennokki-iskun Pietariin. Ne osuivat energia- ja sotilaskohteisiin.

Pietarin kuvernöörin Aleksandr Beglovin mukaan useita rakennuksia vaurioitui, mutta kukaan ei kuollut iskussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä, että viime yön iskun kohteena olivat Pietarin öljyterminaali ja sotilastukikohta Pietarin länsipuolella Kronstadtin saarella.

HS:n mukaan Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin olisi osunut drooni ja terminaali on syttynyt palamaan.

HS:n uutisesta selviää, että ukrainalaiset droonit ovat vaurioittaneet kohteita Pietarissa ja useita ihmisiä on loukkaantunut.

Tänään alkaa useita päiviä kestävä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, ja siihen on tarkoitus osallistua myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Ukrainan viranomaisten mukaan lennokki-iskulla oli tarkoitus häiritä tapahtumaa.

Venäjä sanoo ilmatorjuntansa pudottaneen keskiviikon vastaisen yön aikana yli 350 Ukrainan laukaisemaa lennokkia useilla eri alueilla.

Venäjä sanoo, että ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Ukrainan lennokki-iskun osuttua bussiin Jenakijevessä Venäjän Ukrainalta valtaamalla alueella Donetskissa. Lisäksi iskussa haavoittui yli 10 ihmistä.

Venäjän viranomaisten mukaan iskun kohteeksi joutunut linja-auto oli matkalla Moskovasta Venäjän valtaaman Krimin niemimaan suurimpaan kaupunkiin Simferopoliin.

Venäjä sanoo ilmatorjuntansa pudottaneen keskiviikon vastaisen yön aikana yli 350 Ukrainan laukaisemaa lennokkia useilla eri alueilla. Lennokkeja pudotettiin ainakin Belgorodin ja Kurskin alueilla, lähellä pääkaupunki Moskovaa ja Asovanmeren yllä.

Ukrainan viranomaiset sanovat ainakin yhden ihmisen kuolleen Venäjän lennokki-iskussa Hersonin alueella.

Venäjän tiistaina Ukrainaan tekemän massiivisen ohjus- ja lennokki-iskun kuolonuhrien määrä on noussut 23:een. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaan 73 ohjusta ja 656 lennokkia. Kyseessä oli yksi Venäjän suurimmista ohjus- ja lennokki-iskuista Ukrainaan sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyssodan helmikuussa 2022.

Helsingin Sanomat: Öljyterminaali palaa Pietarissa, sankkaa mustaa savua leviää

Juttua päivitetty klo 12.11 kauttaaltaan Puolustusvoimilta saaduilta tiedoilta sekä Ukrainan ja Venäjän viranomaisten tiedoilla.