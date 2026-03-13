Eduskunnan sote-valiokunta ylimääräisessä kokouksessa – Halla-aho paikalla seuraamassaHallitus tavoittelee digipalveluiden hyödyntämisellä hoivapalveluissa 50 miljoonan euron säästöjä.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on koolla ylimääräisessä kokouksessa, jossa on määrä päättää teknologian käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa käsittelevän lakiesityksen jatkosta.
Laissa määrättäisiin esimerkiksi siitä, voidaanko ihmisten koteihin asentaa valvontakameroita ilman heidän suostumustaan.
Valtaosa valiokunnan kuulemista oikeusoppineista on STT:n tietojen mukaan ollut sitä mieltä, että laki tulisi lähettää uudestaan perustuslakivaliokuntaan tai jopa uudelleen valmisteltavaksi. Hallituspuolueiden edustajat vastustavat tätä ja haluaisivat, että asiasta päästäisiin kirjoittamaan eduskunnan täysistuntoon vietävää mietintöä.
STT:n tietojen mukaan valiokunnassa käytiin asiasta torstaina kipakka keskustelu. Valiokunnan kokousta saapui perjantaina seuraamaan eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).
Hallitus tavoittelee digipalveluiden hyödyntämisellä hoivapalveluissa 50 miljoonan euron säästöjä.
Perustuslakivaliokunta on aiemmin vaatinut esitykseen täsmennyksiä, jotta lakiin sisältyvät teknologiset ratkaisut eivät riko vanhusten itsemääräämisoikeutta. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin tehnyt esitykseen useita muutoksia.
Asiantuntija-arviot ovat kuitenkin edelleen olleet kriittisiä ja vaatineet asiaan perusteellisempaa valmistelua. STT:n näkemän lausuntoyhteenvedon mukaan esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies huomauttaa, että ehdotetussa muodossaan sääntely olisi edelleen "huomattavan epätarkkaa, epäselvää ja tulkinnanvaraista".
