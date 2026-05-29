Alle 10 eurolla kuukauden junareissut minne päin Suomea tahansa: Ryntäys lippuostoksille kaatoi VR:n kampanjasivun Tavallisesti VR:n aikuisten 30 päivän lomalippu maksaa 369 euroa.

Kampanjasta saattoi saada etukoodin, jolla erikoishintaisen lomalipun voi lunastaa VR Matkalla -sovelluksesta. Kuva: Carolina Husu

Tuulikki Viilo

Poikkeukselliseen hintaan myydyt lomaliput aiheuttivat VR:n kampanjasivuille yleisöryntäyksen. Erikoishintaisia lippuja oli tarjolla 50 kappaletta.

Kampanjasivuston lomakkeen täyttämällä saattoi saada etukoodin, jolla voi ostaa itselleen 9,90 euron hintaisen lomalipun VR Matkalla -sovelluksesta.

Tavallisesti aikuisten 30 päivän lomalippu maksaa 369 euroa.

Tarjolla olleet etukoodit menivät muutamissa minuuteissa, kertoo sähköpostitse VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk.

Hetkellinen kova kysyntä kuitenkin kuormitti kampanjasivun ja esti sen toiminnan.

”Tässä vaiheessa tarjolla olleet etukoodit olivat kuitenkin jo menneet. Kun sivuston tekniset ongelmat kävivät ilmi, tiedotimme asiakkaitamme verkkosivuillamme ja somekanavissa ja suljimme kampanjasivuston.”

VR ottaa yhteyttä etukoodiin oikeutettuihin tiistaihin 2.6. mennessä.

Kampanjasivuston ruuhka ei vaikuttanut VR:n myyntikanaviin ja lippujen myyntiin.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten ruutuaika vuorokaudessa on jopa 5,5 tuntia.

Kampanjamme tavoite on kannustaa vaihtamaan ruudut reissuihin ja nauttimaan kesä-Suomesta livenä, Schugk sanoo.

”Positiivista on, miten paljon kiinnostusta kampanja ja maata pitkin matkustaminen on herättänyt.”