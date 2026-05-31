Koirien myrkkykakat pitäisi kerätä pois luonnosta myös maaseudullaPunkkilääkettä saaneen koiran uloste ja karva ovat myrkyllisiä hyönteisille ja linnuille.
Punkkilääkettä saaneiden koirien kakka on myrkyllistä hyönteisille, kuten esimerkiksi ulostekasoihin munivien lantakuoriaisten toukille. Siksi koirien jätökset pitäisi kerätä pois luonnosta myös maaseudulla.
Asiasta puhui hyönteisasiantuntija Jaakko Kullberg Ylen Luontoillassa.
Monet lantakuoriaiset ovat uhanalaisia. Niiden rooli luonnossa on keskeinen muun muassa ravinteiden kierrättäjinä.
Luonnossa säilyvät myrkyt ja lääkeaineet voivat kulkeutua ravintoketjussa muihinkin eläimiin.
Kullbergin mukaan viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä myös siitä, että punkkikuurilla olleen koiran karva voi olla haitallista sini- ja talitiaisen poikasille, kun linnut kuskaavat karvaa pesiinsä. Harjatun koiran karvat on syytä kerätä muutenkin pois luonnosta, sillä ne voivat kietoutua linnunpoikasten jalkoihin.
Punkkilääkkeitä annetaan koirille tabletteina, liuoksina ja pannoissa. Lääkeaineita erittyy ulosteisiin useamman kuukauden ajan kuurin jälkeenkin.
Punkkilääkkeen kyllästämät ulosteet ja karvat kuuluvat sekajätteisiin.
