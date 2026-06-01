Suomi on maailmanmestari! Oulussa kiivettiin Toripolliisin päälle, Helsingissä keräännyttiin Mantan ympärillePoliisin mukaan paikalla oli useita tuhansia ihmisiä ja jääkiekon MM-kullan juhlinta oli sujunut rauhallisesti.
Helsingissä Kauppatori täyttyi juhlijoista Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden puolenyön jälkeen maanantain vastaisena yönä.
Suomen liput liehuivat ja autojen torvien tööttäykset raikuivat ilmassa, raportoi paikan päällä oleva STT:n kuvaaja Mikko Stig.
Havis Amandan eli Mantan patsaan reunamille kerääntyi puolenyön jälkeen runsaasti ihmisiä, vaikka itse patsas oli suojattu mahdollisten kiipeilijöiden varalta.
Tuhansia ihmisiä paikalla
Poliisi oli varautunut jääkiekkojuhlintaan lisäresurssilla ja kertoi olevansa paikalla varmistamassa kultajuhlien turvallisuutta niin kauan kuin on tarpeellista.
Kahden maissa aamuyöllä poliisi kertoi juhlien edelleen jatkuvan mutta väen alkaneen purkautua pois Mantan patsaan läheisyydestä.
Poliisin mukaan juhlinta oli sujunut rauhallisesti ja iloisissa tunnelmissa. Paikalla oli poliisin mukaan useita tuhansia ihmisiä, vaikka tarkempaa määrää ei pystytty arvioimaan.
Yksittäisiä ilotulitteita oli poliisin mukaan ammuttu. Poliisi kertoi myös takavarikoineensa alueelta jonkin verran ilotulitteita.
Paikan päältä raportoitiin myös yksi tappelun alku, johon poliisi kertoi puuttuneensa. Häiriötä aiheutti poliisin mukaan myös ihmisten kiipeily korkeisiin paikkoihin.
Liikenne katkaistiin
Poliisi kertoi puoli kahden aikaan katkaisseensa liikenteen Etelä- ja Pohjoisesplanadille. Jo aiemmin yöllä autolla ajoa Mantan patsaan läheisyydessä kehotettiin välttämään ihmismassa aiheuttaman liikennehaitan takia.
Poliisi kertoi ohjaavansa liikennettä mahdollisuuksien mukaan. Liikenneväylät oli määrä avata ihmisten määrän vähentyessä.
Yhden maissa aamuyöllä poliisi kertoi käskevänsä ihmisten yllä lentävät kuvauskopterit alas. Poliisi muistutti laajasta lentokieltoalueesta Kauppatorin läheisyydessä.
Myös ainakin Sisä-Suomen poliisi oli varautunut juhlintaan Tampereella tarvittavilla resursseilla.
Oulussa kiivettiin Toripolliisin päälle
Oulussa Kauppatorille ja Torinrantaan alkoi niin ikään kerääntyä juhlijoita hieman puolenyön jälkeen, Oulun poliisi kertoi.
Poliisin mukaan väkeä oli paikalla useita satoja henkilöitä. Juhlinta sujui pääosin rauhallisesti, ja iso osa juhlijoista poistui paikalta parin tunnin jälkeen.
Muutama juhlija kiipesi Oulun Kauppahallin vieressä olleille työmaan rakennustelineille ja sitä kautta Kauppahallin katolle, poliisi kertoi. Lisäksi yksi ihminen putosi ja satutti jalkaansa kiivettyään Toripolliisi-patsaan päälle.
Poliisi otti yhden ihmisen kiinni häiriökäyttäytymisen vuoksi, ja lisäksi pari ihmistä poistettiin paikalta.
