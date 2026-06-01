Selvitys: Kotihoidontuki pois, tilalle pidempi vanhempainpäivärahaMinisteriön tilaama selvitys ehdottaa pidentämään vanhempainpäivärahakautta.
Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidontuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa.
Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson.
Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha.
Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä.
Nyt julkaistun selvityksen toteutti työryhmä, johon kuuluivat muun muassa tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula THL:stä, professori Marika Jalovaara Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen Kelasta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat