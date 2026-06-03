Lakiehdotus: Tuomioistuin voisi määrätä lähestymiskiellon kauppojen häiriköille Niin kutsuttu yrityslähestymiskielto on ollut erityisesti kaupan alan toivoma.

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Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin kiellon ulkopuolelle. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Turvallisuus STT

Oikeusministeriö ehdottaa esitysluonnoksessaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin kutsuttu yrityslähestymiskielto. Kyseessä olisi tuomioistuimen määräämä pääsykielto, joka voitaisiin määrätä henkilölle hänen aikaisemman häiriökäyttäytymisensä perusteella.

Pääsykielto voitaisiin määrätä myymälään, johon yleisöllä on pääsy. Apteekit rajattaisiin kuitenkin tämän ulkopuolelle.

Tuomioistuimen määräämän pääsykiellon rikkomisesta voitaisiin tuomita sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Yrityslähestymiskielto on ollut erityisesti kaupan alan toivoma. Kaupan liitto yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työnantajien ja Palvelualojen ammattiliiton kanssa vetosivat pari vuotta sitten kiellon säätämisestä.

Lakiehdotus siirtyi lausunnoille keskiviikkona. Lausunnon voi antaa 17. heinäkuuta saakka.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.