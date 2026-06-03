Suomi johtaa Pariisissa OECD-kokousta – Petteri Orpo toi paikalle Joulupukin Suomi toimii teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön ministerikokouksen puheenjohtajamaana.

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Joulupukki toi muassaan lahjan OECD:n pääsihteerille Mathias Cormannille. Oikealla pääministeri Petteri Orpo. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) säväytti teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokouksen avajaisia Pariisissa tuomalla paikalle itsensä Joulupukin.

Esitellessään Joulupukin kokousyleisölle Orpo sanoi tämän olevan "Suomen tunnetuin teollisen valmistuksen puolestapuhuja".

”Hänen tehtaansa, jossa työskentelee erittäin osaavia tonttuja, ja hänen luotettavat poronsa ovat pitäneet huolta joulujemme toimitusvarmuudesta jo vuosisatojen ajan”, Orpo sanoi ja sai kokousyleisöltä vuolaat aplodit.

Kokoussalin taustascreenille oli heijastettu idyllinen kuva lumisesta Lapista. Joulupukki toi muassaan lahjan OECD:n pääsihteerille Mathias Cormannille.

Suomi toimii tänä vuonna OECD:n kaksipäiväisen ministerikokouksen puheenjohtajamaana.

Varsinaisessa avajaispuheessaan Orpo käsitteli teollisuuspolitiikkaa, joka oli Suomen aloitteesta nostettu ministerikokouksen teemaksi.

Orpo korosti puheessaan sitä, että teollisuuspolitiikkaa pitää harjoittaa niin, ettei se vääristä markkinoita.

Orpo tapaa Pariisin-vierailullaan myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.

Suomen ministerit toimivat kokouspäivinä useiden eri istuntojen puheenjohtajina.

Orpon lisäksi Suomea OECD-kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), ulkoministeri Elina Valtonen (kok.), elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

Suomen ministerit toimivat kokouspäivinä useiden eri istuntojen puheenjohtajina.

Suomi toimii OECD:n ministerikokouksen puheenjohtajamaana ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1984.

OECD tuottaa talous- ja yhteiskuntapolitiikan tutkimustietoa ja jakaa jäsenmaille suosituksia ja parhaita käytäntöjä politiikantekoon.

Vuonna 1961 perustetussa OECD:ssä on tällä hetkellä 38 taloudellisesti pitkälle kehittynyttä jäsenmaata.