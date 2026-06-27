Helteet ovat aiheuttaneet mittavia maastopaloja – Euroopassa palanut yli 100 000 hehtaaria Maastopalojen pinta-ala on reilusti jäljessä viime vuoden ennätyksistä, mutta selvästi keskimääräistä suurempi.

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Euroopassa on jo kesäkuussa nähty laajoja maastopaloja. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Luonto Anniina Jokinen

EU-maissa on kesäkuun 24. päivään mennessä palanut lähes 109 000 hehtaaria. Se on noin 40 000 hehtaaria vuosien 2006–2025 keskiarvoa enemmän.

Viime vuonna – joka oli kaikkien aikojen pahin maastopalovuosi – oli vastaavaan ajankohtaan mennessä palanut jo lähes 191 000 hehtaaria.

Erityisen paha maastopalotilanne on Ranskassa, jossa oli 24.6. mennessä palanut 27 000 hehtaaria. Se on lähes neljä kertaa tavanomaista enemmän. Ranska kärsi sekä touko- että kesäkuussa kovista helteistä. Suurimmassa osassa maata on erittäin korkea maastopalojen riski.

Syttyneet maastopalot ovat olleet paikoin valtavia: esimerkiksi Länsi-Ranskassa Saint-Macaire-du-Bois’ssa paloi tiistaina 23.6. lähes 100 hehtaaria metsää, kertoo Franceinfo. 45 paloautoa ja 147 palopelastajaa osallistui palon sammutukseen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Myös Espanja on kärsinyt kesäkuussa tukalista helteistä ja maassa on korkea maastopalojen riski.

Espanjalaiset juhlivat keskikesän San Juan -juhlaa tiistaina 23.6. Juhlaan liittyy perinteisesti kokkojen sytyttäminen. Tänä vuonna asukkaita kehotettiin välttämään tulien sytyttämistä maastopaloriskin takia. Espanjassa oli kesäkuun 24. päivään mennessä palanut jo 40 000 hehtaaria.

EU on varautunut kesän maastopalokauteen palkkaamalla 777 palopelastajaa korkean riskin alueille Kyprokselle, Kreikkaan, Italiaan, Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin. Käytössä on myös 22 palojen sammuttamiseen tarkoitettua lentokonetta ja viisi helikopteria.

Sammutustöihin on varattu enemmän resursseja kuin vielä kertaakaan maastopalo-ohjelman julkaisemisen jälkeen vuonna 2022.

Kesäkuun viimeisellä viikolla lähes koko Euroopassa Pohjoismaita ja Baltiaa lukuun ottamatta on korkea tai erittäin korkea riski maastopalolle.

Suomessa maastopalovaroituksen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset. Maastopalovaroituksen aikana ei saa tehdä avotulta maastossa. Rajoitus koskee myös sellaisia tulentekopaikkoja, joista kipinät voivat lentää ympäristöön.