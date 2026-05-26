Sää lämpenee loppuviikosta Alkuun sää on hieman viileämmän tuntuista, päivän ylimmät lämpötilat jäävät laajalti alle 15 asteen. Itärajan tuntumassa lämpötila on paikoin vain viiden asteen tuntumassa.

Perjantaiksi sää jo hieman lämpenee ja päivä on myös pitkälti poutainen. Kuva: Sanne Katainen

Laura Tuomola

Huomenna keskiviikkona hajanaisia sateita tulee maan etelä- ja keskiosissa. Pilvisyys on vaihteleva, runsainta se on itärajan tuntumassa. Paikoin kuitenkin aurinkokin näyttäytyy. Päivän ylin lämpötila jää laajalti alle 15 asteen, etelässä viisitoista astetta menee kuitenkin rikki. Itärajan tuntumassa sää on suorastaan koleaa: lämpötila on siellä 5 ja 10 asteen välillä.

Torstaiyön ja -päivän aikana itäpainotteisesti tulee joitakin sateita. Sateet ovat kyllä pääasiassa vettä, mutta torstaiyönä voi paikoin etenkin Itä-Lapissa tulla hieman lumisempaakin olomuotoa taivaalta. Torstaina maan länsiosassa aurinko paistaa. Perjantaiksi sää jo hieman lämpenee ja päivä on myös pitkälti poutainen. Päivän ylin lämpötila on perjantaina maan länsiosassa sekä etelässä 15 asteen tuntumassa, idässä ja pohjoisessa on vielä muutaman asteen verran viileämpää laajalti.

Öisin lämpötila pysyttelee pitkälti plusasteiden puolella, Lapissa voi paikoin olla yöpakkasia. Hallaa voi esiintyä kuitenkin melko laajalti tulevien öiden aikana.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

