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Juuri nyt | Valio aloittelee vegaanituotteiden valmistusta Joensuussa – näin se perustellaan maidontuottajille
Tilaajalle | Metsätiloja tulisi ennennäkemätön määrä myyntiin, jos tämä ehdotus menisi läpi
Assi Ruotsalainen teki maanantaina Valion Joensuun tehtaalla valmisteluja seuraavan päivän ajoa varten tilassa, jossa valmistetaan kasviproteiinituotteita.

Valio aloittelee vegaanituotteiden valmistusta Joensuussa – näin se perustellaan maidontuottajille

Valio aikoo kolminkertaistaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistuksen seuraavan viiden vuoden aikana. Kehitys meijeristä ruokataloksi on osa yhtiön strategiaa.
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Uutiset|Ruoka
23.6.202617:30
Paula Liesmäki
Joensuu
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Valio kolminkertaistaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistuksen viidessä vuodessa, keskittäen tuotannon Joensuuhun.
  • Susanna Kallion mukaan maidontuottajat tukevat strategiaa ja näkevät kasviproteiinit proteiininlähteenä kasvavalle väestölle.
  • Gold&Green- ja Härkis-brändit kuuluvat Valiolle, ja niiden raaka-aineina käytetään hernettä, härkäpapua ja kauraa ilman soijaa.
  • Joensuun tehtaan tuotanto kasvaa yli 50 miljoonaan kiloon ja työllistää kasviproteiineissa 10–15 henkilöä.
  • Valio panostaa tuotekehitykseen ja kotimaisuuteen, testaten myös perunaa ja auringonkukansiemeniä.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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