Joensuu
Valio aloittelee vegaanituotteiden valmistusta Joensuussa – näin se perustellaan maidontuottajille
Valio aikoo kolminkertaistaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistuksen seuraavan viiden vuoden aikana. Kehitys meijeristä ruokataloksi on osa yhtiön strategiaa.
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- Valio kolminkertaistaa kasvipohjaisten tuotteiden valmistuksen viidessä vuodessa, keskittäen tuotannon Joensuuhun.
- Susanna Kallion mukaan maidontuottajat tukevat strategiaa ja näkevät kasviproteiinit proteiininlähteenä kasvavalle väestölle.
- Gold&Green- ja Härkis-brändit kuuluvat Valiolle, ja niiden raaka-aineina käytetään hernettä, härkäpapua ja kauraa ilman soijaa.
- Joensuun tehtaan tuotanto kasvaa yli 50 miljoonaan kiloon ja työllistää kasviproteiineissa 10–15 henkilöä.
- Valio panostaa tuotekehitykseen ja kotimaisuuteen, testaten myös perunaa ja auringonkukansiemeniä.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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