Hormuzinsalmen liikenne vilkastumassa, kymmeniä aluksia pääsi läpi Iranin ryhmää rauhanneuvotteluissa johtavan Mohammad Bagher Ghalibafin mukaan Hormuzinsalmen hallinta pysyy Iranilla.

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Eilen maanantaina Hormuzinsalmen läpi liikennöi tiettävästi 35 rahtilaivaa. AFP/LEHTIKUVA.

Hormuzinsalmen läpi kulki maanantaina enemmän aluksia kuin kertaakaan sitten Lähi-idän sodan alkamisen, kertoi analytiikkayritys Kpler tiistaina.

Yhtiön lukujen mukaan maanantaina salmen läpi liikennöi 35 rahtilaivaa, mikä on lähes kolmannes siitä määrästä, joka rauhan aikana kulki salmen läpi päivittäin. Persianlahden Intian valtamereen yhdistävä salmi kuuluu maailman meriliikenteen solmukohtiin.

Maanantain alusten määrä saattaa vielä nousta, kun analytiikkayritykset saavat lisää tietoja salmen liikenteestä.

Iranin ryhmää rauhanneuvotteluissa johtavan Mohammad Bagher Ghalibafin mukaan Hormuzinsalmen hallinta pysyy Iranilla eikä paluuta sotaa edeltävään tilanteeseen ole.

”Hormuzinsalmi ei tule koskaan palautumaan siihen tilaan, missä se oli ennen sotaa. Salmea tulee hallinnoimaan Iranin islamilainen tasavalta kansainvälisen oikeuden mukaisesti”, Ghalibaf sanoi Iranin valtiollisen median mukaan.

Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat tänään jatkuneet Sveitsissä, kertoo Iranin valtiollinen media.

Valtiollisen Irna-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloitti tänään kiertomatkan Persialahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa.

Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa.

Iran sanoo, ettei aio päästää Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tarkastajia Yhdysvaltojen ja Israelin pommittamiin ydinlaitoksiin maassaan.

Iranin ulkoministeriön edustajan mukaan Iran ei myöskään ole tavannut IAEA:n johtajaa.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi eilen, että Iran sallii ydintarkastajien pääsyn maahan. Vance luonnehti tätä merkittäväksi virstanpylvääksi käynnissä olevissa rauhansopimusneuvotteluissa.