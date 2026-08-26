SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvailee SDP:n mallia tasapainoiseksi ja oikeudenmukaiseksi. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvailee SDP:n mallia tasapainoiseksi ja oikeudenmukaiseksi. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan viiden vuoden aikana noin viisi miljardia euroa puolustushankintoihin.

Vero kerättäisiin yli 90 000 euroa tienaavilta tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia prosenttiyksiköllä sekä korottamalla arvonlisäverokantoja puolella prosenttiyksiköllä.

Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman kuvasi SDP:n mallia tasapainoiseksi ja oikeudenmukaiseksi.

”Kaikki osallistuvat, mutta ne, joilla on leveämmät hartiat – suurimmat tulot ja isot pääomatulot – ottavat hiukan suuremman osan taakasta kantaakseen”, Lindtman sanoi esitellessään mallia eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa.

Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä sillä, että näin voitaisiin välttää samansuuruiset leikkaukset. Lindtmanin mukaan lähivuosien puolustusmateriaalitarpeet kohoavat yhteensä laskien hyvin yli 10 miljardin euron.

”Näin suuria summia ei mitenkään voida kestävästi rahoittaa leikkaamalla samansuuruiset summat hoivasta ja huolenpidosta sekä leikkaamalla päivähoidosta, vanhustenhoidosta, koulusta ja terveydenhoidosta”, Lindtman sanoi.

”Maksaja on se sama lompakko. Ei ole kuin yksi lompakko. Ihan sama, miksi demarit sitä veroa kutsuvat.” Petteri Orpo

Oppositiojohtaja sanoi toivovansa asiasta avointa keskustelua, jossa myös muut puolueet kertovat rehdisti, miten ne aikovat lisääntyvät puolustusmenot rahoittaa.

Muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok.) on jo ehtinyt kritisoida demarien ehdotusta, sen jälkeen kun Ilta-Sanomat uutisoi asiasta maanantaina.

Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa.

”Maksaja on se sama lompakko. Ei ole kuin yksi lompakko. Ihan sama, miksi demarit sitä veroa kutsuvat”, Orpo sanoi tiistaina kokoomuksen kesäkokouksen yhteydessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kutsui SDP:n puolustusveroa sumutukseksi suomalaisia kohtaan. Kopran mukaan puolue yrittää puolustusverolla luoda mielikuvaa siitä, että kyse olisi muusta kuin tavallisesta veronkiristyksestä.