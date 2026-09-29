Liikenneturvan mukaan heijastimien puuttuminen näkyy liikenteessä: 65 prosenttia autoilijoista kertoo joutuneensa äkkijarruttamaan ilman heijastinta liikkuneen jalankulkijan vuoksi.

Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä. Jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä

Heijastin on henkilösuojain Tieliikennelaki velvoittaa jalankulkijaa käyttämään heijastinta pimeän aikana tiellä liikkuessa. Jalankulkijan heijastimet määritellään henkilönsuojainasetuksen perusteella. Asianmukaisen heijastimen myyntipakkauksesta löytyvät seuraavat tiedot: CE-merkintä, EN 17353:2020, tyyppitarkastuksen suorittaneen tahon tiedot, käyttöohjeet sekä valmistaja. Hankkiessasi heijastinliivejä, varmista, että myös ne ovat CE-hyväksytyt ja että niistä löytyy EN-merkintä. Lähde: Liikenneturva

”Omasta turvallisuudestaan ei kannata tinkiä, joten nyt kannattaa ottaa heijastimet käyttöön”, muistuttaa tiedotteessa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

Heijastimia kannattaa olla Loikkasen mukaan käytössä vähintään kaksi kerrallaan ja ne kannattaa kiinnittää valmiiksi kaikkiin käytössä oleviin takkeihin ja laukkuihin. Näin niiden käyttö ei unohdu.

Roikkuva heijastin kiinnitetään niin, että heijastin on polven korkeudella.

”Vaatteissa valmiina olevat heijastavat yksityiskohdat saattavat näkyä kauas erityisesti, jos pinta on suuri, mutta ne eivät korvaa heijastimia.”

Liikenneturva selvitti suomalaisten suhtautumista heijastimiin viime vuoden marraskuussa. Kyselytutkimuksen toteutti Verian, ja siihen vastasi yhteensä 1 005 henkilöä, joista autoilijoita oli 81 prosenttia.

Lisäksi Liikenneturva seurasi heijastinten käyttöä viime syksynä. Heijastinta käytti 51 prosenttia jalankulkijoista (N=16 601).

Itsetehty heijastin ei ole virallisesti heijastin vaan heijastava tuote.

Itsetehty heijastin ei ole virallisesti heijastin vaan heijastava tuote, Liikenneturva kertoo verkkosivuillaan. Itsetehdyt heijastavat koristeet täydentävät pimeän ajan asustusta, mutta niiden rinnalla kannattaa käyttää varsinaista heijastinta.

Lastenvaunuihin kannattaa myös kiinnittää heijastimia, jotta autoilija huomaa ne varmasti.

Koiranulkoiluttaja turvaa itsensä lisäksi hämärässä liikkuessaan myös koiransa. Lemmikillä kannattaa olla heijastava huomioliivi, hihna, panta tai valjas.

Metsästyskoiralla huomioliivin, heijastavan tai valolla varustetun pannan tai valjaiden käyttö voi estää vakavan loukkaantumisen, jos koira syöksyy saaliin perässä tielle ja muun liikenteen keskelle, Liikenneturva muistuttaa.